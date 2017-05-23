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Матвиенко: запрет Киевом российских соцсетей грубо нарушает права украинцев

Политика
23 мая, 0:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

По мнению спикера Совета Федерации, Евросоюз слишком вяло отреагировал на действия украинских властей

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

© Пресс-служба Совета Федерации РФ

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Власти Украины наносят вред интересам украинского народа, запрещая российские социальные сети, интернет-ресурсы, телеканалы и книги, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как отметила она в интервью газете "Известия", комментировать происходящее на Украине становится все сложнее, поскольку набирает силу деградация политической системы страны, а действия ее властей становятся непредсказуемы. "Например, взяли и заблокировали российские социальные сети, поисковую систему "Яндекс", Mail.ru. То ли Киев делает это в целях политического самосохранения, то ли в каких-то других целях, но точно не в интересах народа и страны", - сказала Матвиенко. "Все перечисленные выше запретительные акции есть грубое нарушение прав украинских граждан на свободу слова и свободу доступа к информации", - подчеркнула спикер.

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При этом Матвиенко указала на то, что Евросоюз слишком вяло отреагировал на действия украинских властей. "Это не только внутреннее дело Украины. Это ценности, за которые так активно ратует Европейский союз. Почему же он так вяло реагирует?" - заметила сенатор.

Говоря о межпарламентском взаимодействии России и Украины, Матвиенко отметила, что его сейчас нет. "Что касается контактов с украинскими коллегами по парламентской линии, то их сейчас нет. Попытки возобновить диалог ничего не дали. Но это их выбор", - заключила Матвиенко.

Ранее на Украине указом президента Петра Порошенко были запрещены российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании Mail.ru, "Яндекс", "Яндекс. Украина". Кроме того, ограничительные меры были введены в отношении компании "1С", специализирующейся на разработке и поставке программ для делового производства, и компании ABBYY, занимающейся разработками в области распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей. Также был продлен запрет на доступ к ресурсам компаний-разработчиков антивирусных программ "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

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