Матвиенко поддержала власти Москвы, решившиеся на масштабный проект реновации

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила поддержку московским властям, которые решились на масштабную программу реновации жилого фонда. Об этом она сообщила в интервью газете "Известия".
"Я отдаю должное мэру города, правительству Москвы за то, что они проявили политическую волю и взялись за такой сложнейший проект. Как человек, который сам был губернатором, я понимаю, насколько это было непросто, и всецело их поддерживаю", - сказала Матвиенко.
По ее словам, людей, которых затрагивает реновация, можно понять. "Они боятся, что их обманут, что их имущественные права будут нарушены. В этой ситуации необходимо дойти до каждого, объяснить каждому суть проекта, убедить. Это непросто, но без такой работы не обойтись, не получить доверия и поддержки людей", - считает спикер.
Как отметила председатель Совфеда, реновация - очень чувствительный вопрос.
"И тут надо честно говорить с населением. Власти Москвы сейчас много делают для информирования людей. Но надо понимать их психологию: даже если 90% жителей дома выскажется за снос и дальнейшее переселение, то всегда найдется кто-то, кто хочет жить именно в этой квартире, в этом доме, на этой улице. Безусловно, власть не может не учитывать их мнение", - сказала Матвиенко.
Как сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников, акция "За права москвичей" пройдет 27 мая на Суворовской площади в столице, планируемая численность участников 1,5 тыс. человек. Ключевых тем четыре: против сноса гаражей, против точечной застройки, в защиту обманутых дольщиков и против реновации, отметил один из организаторов акции, член Общественной палаты РФ Георгий Федоров.
Валентина Матвиенко также отметила важность принятия на днях городского закона о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации. "Сейчас в парламенте обсуждается соответствующий федеральный закон. Он станет дополнительной защитой прав граждан, гарантией того, что никто уже не сможет действовать вне правовых рамок", - сказала Матвиенко.
В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.
Однако пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.
На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам мэра Сергея Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".
Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.