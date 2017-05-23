Матвиенко поддержала власти Москвы, решившиеся на масштабный проект реновации

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила поддержку московским властям, которые решились на масштабную программу реновации жилого фонда. Об этом она сообщила в интервью газете "Известия".

"Я отдаю должное мэру города, правительству Москвы за то, что они проявили политическую волю и взялись за такой сложнейший проект. Как человек, который сам был губернатором, я понимаю, насколько это было непросто, и всецело их поддерживаю", - сказала Матвиенко.

По ее словам, людей, которых затрагивает реновация, можно понять. "Они боятся, что их обманут, что их имущественные права будут нарушены. В этой ситуации необходимо дойти до каждого, объяснить каждому суть проекта, убедить. Это непросто, но без такой работы не обойтись, не получить доверия и поддержки людей", - считает спикер.

Власти Москвы должны ходить на митинги против реновации

Как отметила председатель Совфеда, реновация - очень чувствительный вопрос.

"И тут надо честно говорить с населением. Власти Москвы сейчас много делают для информирования людей. Но надо понимать их психологию: даже если 90% жителей дома выскажется за снос и дальнейшее переселение, то всегда найдется кто-то, кто хочет жить именно в этой квартире, в этом доме, на этой улице. Безусловно, власть не может не учитывать их мнение", - сказала Матвиенко.

Она также отметила, что некоторые акции против реновации пытаются организовать люди, которые используют эту тему для того, "чтобы раскачать ситуацию, посеять опасения, что граждан обманут, переселят за МКАД". По словам Матвиенко, это уже "явная спекуляция на жизненно важной проблеме". "Если называть вещи своими именами, то это сознательное политиканство", - сказала Матвиенко.

Как сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников, акция "За права москвичей" пройдет 27 мая на Суворовской площади в столице, планируемая численность участников 1,5 тыс. человек. Ключевых тем четыре: против сноса гаражей, против точечной застройки, в защиту обманутых дольщиков и против реновации, отметил один из организаторов акции, член Общественной палаты РФ Георгий Федоров.

Валентина Матвиенко также отметила важность принятия на днях городского закона о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации. "Сейчас в парламенте обсуждается соответствующий федеральный закон. Он станет дополнительной защитой прав граждан, гарантией того, что никто уже не сможет действовать вне правовых рамок", - сказала Матвиенко.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.

Однако пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам мэра Сергея Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.