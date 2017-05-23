Матвиенко: борьба с коррупцией в России невзирая на должности - всерьез и надолго

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Борьба с коррупцией в России невзирая на должности и лица - не конъюнктурный тренд, а долгосрочная государственная политика. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Идет основательная, трудная работа по очищению власти, правоохранительных органов, всего нашего общества от такого зла, как коррупция. И это потребует длительного времени", - сказала Матвиенко в интервью газете "Известия".

По ее словам, в различных странах масштабы коррупции различаются. "У нас они пока значительные. Это причиняет стране ущерб не только экономический, но и моральный", - считает спикер Совфеда.

Она отметила, что президент РФ "последовательно и жестко проводит этот курс, невзирая на лица, должности, звания". "Не имеет значения, идет ли речь о губернаторах, генералах или министрах. Объявлена непримиримая борьба с любым, кто залезает в государственный карман, вымогает взятки, требует откаты. И это не конъюнктурный тренд, а государственная политика, как говорится, всерьез и надолго", - сказала Матвиенко.

По ее мнению, необходимо больше внимания уделять предупреждению коррупции - "видеть почву, на которой произрастает это явление, устранять условия, способствующие злоупотреблениям".

Она напомнила, что каждый высокопоставленный чиновник, депутат, сенатор не только заполняет декларацию о доходах, но и отчитывается о расходах за год и их источниках. "При этом он несет серьезную ответственность за предоставление недостоверной информации. Можно сказать, все мы живем как бы за прозрачным стеклом", - сказала Матвиенко.