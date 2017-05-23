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"Известия": Россия может сократить взносы в Совет Европы из-за ситуации в ПАСЕ

Политика
23 мая, 2:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

В постоянном представительстве РФ при Совете Европы сообщили о нецелесообразности "взносов туда, где нас нет", пишет газета

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россия может сократить взносы в Совет Европы (СЕ) в связи с тем, что российская делегация не принимает участия в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на постпредство России при СЕ и председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

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"Сейчас наш взнос в Совет Европы не разделяется, будь то участие в Комитете министров, Комитете местных и региональных властей Европы, Европейском суде по правам человека или ПАСЕ. Но если мы не вернемся в работу последней, то и смысла платить за нее нет", - приводит издание слова Слуцкого.

В постоянном представительстве РФ при Совете Европы "Известиям" также сообщили о нецелесообразности "взносов туда, где нас нет". "В связи с длительным неучастием российской парламентской делегации в деятельности ПАСЕ закономерно ставить на повестку дня вопрос о размерах российского взноса в бюджет ассамблеи", - заявили изданию в постпредстве.

При этом представитель СЕ Татьяна Баева сказала газете, что международная организация пока не получала подобной инициативы со стороны России.

В апреле 2014 года представители России были лишены основных полномочий в ПАСЕ из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы. В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года; не участвовала она в работе ассамблеи и в 2016 году.

Ранее председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что Россия продолжит тесное сотрудничество с ПАСЕ, но в 2017 году участвовать в ее пленарных заседаниях и работе комитетов не будет.

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