Посольство РФ в Лондоне после взрыва опубликовало телефон для экстренных вызовов

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне в связи со взрывом в Великобритании опубликовало телефон для экстренных вызовов. Соответствующая информация приводится на страницах социальных сетей МИД РФ.
"В связи с терактом в Манчестере посольство России в Великобритании публикует телефон для экстренных вызовов", - отмечается в сообщении департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ). Россияне могут воспользоваться номером: +44 (0) 7768 566 868.
Российское посольство, тем временем, не располагает информацией о российских гражданах, которые могли пострадать в результате взрыва, произошедшего накануне вечером на крытом стадионе английского города. "Такой информации у нас пока нет, к нам никто не обращался", - информировал ТАСС дежурный консул.
На странице в Facebook посольство рекомендовало гражданам РФ, находящимся в Манчестере, сообщить через социальную сеть о том, что с ними все в порядке. "Если вы находитесь в Манчестере и у вас имеется техническая возможность, сделайте в Facebook отметку, что вы в безопасности", - говорится в сообщении.
Ранее полиция сообщила о том, что жертвами взрыва на крытом стадионе "Манчестер-Арена" стали 19 человек, ранены около 50. Взрыв произошел в районе 22:35 местного времени (00:35 мск вторника) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей были подростками.