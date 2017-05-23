Путин отметил дружественный характер российско-финских отношений

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Пятого российско-финляндского конгресса породненных городов. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
"Ваше представительное мероприятие проходит под знаком столетнего юбилея государственной независимости Финляндии. В течение прошедшего века отношения между нашими странами складывались порой непросто, однако в последние десятилетия они носят по-настоящему дружественный, добрососедский характер", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что важное место в двусторонних отношениях занимают побратимские связи, которые объединяют 250 больших и малых городов и позволяют обмениваться опытом между местными властями и общественными организациями, учебными и научными заведениями, деловыми кругами. Кроме того, реализуются совместные проекты в различных сферах.
"Уверен, что ваша встреча будет содержательной и продуктивной, послужит дальнейшему развитию межрегионального и приграничного сотрудничества, будет способствовать укреплению взаимопонимания и доверия между народами России и Финляндии", - заключил глава государства.