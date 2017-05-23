В Госдуме предложили срочно ввести общемировую классификацию взрывчатки

ВЕНА, 23 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы, спецпредставитель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Николай Ковалев предложил срочно ввести общемировую классификацию взрывчатки, что позволит более оперативно ее обнаруживать в рамках досмотра и устанавливать происхождение. С такой инициативой он выступил, отвечая на вопрос ТАСС о возможных мерах по усилению международного взаимодействия в сфере антитеррора после взрыва в Манчестере.

"Необходимо всячески развивать международное сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, в частности незамедлительно вводить общемировую классификацию и маркировку в отношении взрывчатки", - сказал Ковалев, который принимает участие в конференции ОБСЕ по борьбе с терроризмом, открывающейся сегодня в австрийской столице.

"Это упростит возможность обнаруживать взрывчатку, например на входе в стадион", - пояснил парламентарий, занимавший в прошлом пост директора ФСБ России. "Это моментальное установление, в какой стране произведена взрывчатка, пути ее перевозки, а самое главное, где она была похищена и как она попала в руки террористов", - добавил он.

"Плюс, конечно, нужно введение запаховой идентификации взрывчатки, - продолжил Ковалев. - Запах (от подобных веществ) сохраняется почти месяц, террорист становится носителем этого запаха, поэтому облегчается обнаружение взрывчатки".

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел вечером 22 мая сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, погибли 22 человека, еще 59 пострадали.