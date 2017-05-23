Депутат Госдумы: с 2014 года в Россию с Украины уехало более 1 млн человек

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Более 1 млн граждан Украины уехали в Россию, начиная с 2014 года. Такие данные озвучил на пресс-конференции первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия").

Он отметил, что после 2014 года "произошел настоящий кризис" в сфере предоставления гражданства РФ "в связи с огромным потоком беженцев, политэмигрантов, людей, спасающих свою жизнь и жизнь своих детей на территории России".

"Мы знаем, что с территории Украины в Россию уехали и не выехали обратно более миллиона человек. Статистика разная, но на самом деле, как мне кажется, существенно больше", - сказал Затулин, добавив, что эти граждане Украины, оставаясь в России, не могут получить вид на жительство или гражданство.

Затулин сообщил также, что за пределами России "находится до 30 млн представителей русского народа, отрезанных от России в результате распада Советского Союза".

Инициативы об упрощении получения гражданства РФ

Затулин является автором ряда законопроектов, упрощающих получение гражданства РФ соотечественниками. В частности, он предлагает давать право проходить собеседование на знание русского языка, что является необходимым для получения гражданства, тем, кто родился в России, СССР или Российской империи или является потомком рожденных в РФ.

Также Затулин предлагает внести поправки в закон "О беженцах", разрешающие предоставлять политическое убежище гражданам стран, с которыми Россия имеет безвизовый въезд, ищущим защиту от преследования на родине. По мнению депутата, это позволит России предоставлять убежище гражданам Украины, с которой действует безвизовый режим.

В настоящее время политическое убежище в РФ не предоставляется лицам, прибывшим из стран с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека, и из стран, с которыми Россия имеет соглашение о безвизовом пересечении границ.