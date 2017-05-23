Москалькова поддержала запрет на участие подростков в акциях протеста

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова © Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала инициативу по запрету на участие несовершеннолетних в акциях протеста.

"Я поддерживаю общий тезис и попытку разработать инструменты, с тем чтобы предупредить участие несовершеннолетних в акциях протеста", - сказала она журналистам.