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Москалькова поддержала запрет на участие подростков в акциях протеста

Политика
23 мая, 11:53 UTC+3

Уполномоченный по правам человека в РФ заявила, что поддерживает "общий тезис и попытку разработать инструменты, с тем чтобы предупредить участие несовершеннолетних в акциях протеста"

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала инициативу по запрету на участие несовершеннолетних в акциях протеста.

"Я поддерживаю общий тезис и попытку разработать инструменты, с тем чтобы предупредить участие несовершеннолетних в акциях протеста", - сказала она журналистам.

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Москалькова, Татьяна Николаевна
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