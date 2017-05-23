Лавров: Дейтонские соглашения не должны подвергаться какой-либо ревизии

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Принципы, лежащие в основе Дейтонских соглашений, должны в полной мере уважаться и не подвергаться какой-либо ревизии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Хорватии Давором Иво Стиэром.

"Обсудили вопросы, которые касаются положения в юго- восточной Европе, особое внимание уделили Боснии и Герцеговине, - сообщил министр. - Подтвердили приверженность тем базовым принципам функционирования этого государства, которые были установлены мирным соглашением 1995 года, так называемыми Дейтонскими соглашениями, и принципу, который заключается в равноправии трех государствообразующих народов - бошняков, сербов и хорватов". "Исходим из того, что лежащие в основе Дейтонских договоренностей принципы должны в полной мере уважаться и не подвергаться какой-либо ревизии", - указал Лавров.