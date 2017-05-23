Все фракции высказали замечания к проекту о проведении публичных слушаний через интернет

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Все фракции Госдумы высказались против рассмотрения на заседании 24 мая законопроекта о проведении публичных слушаний по градостроительной политике только через интернет, поскольку у всех фракций есть замечания к проекту закона. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников по итогам Совета Думы.

"Все фракции единогласно приняли решение о том, что мы завтра не будем рассматривать законопроект о внесении изменений в Градостроительный кодекс, где речь идет об изменении порядков проведения публичных слушаний", - отметил он. По словам Мельникова, "законопроект перенесен, поскольку к его концепции у всех фракции есть серьезные замечания".

"Если коротко говорить, то на нашей большой территории РФ далеко не во всех регионах и местностях имеется возможность такого порядка проведение публичных слушаний", - заключил он.