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Все фракции высказали замечания к проекту о проведении публичных слушаний через интернет

Политика
23 мая, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

По словам первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, не во всех регионах России имеется возможность такого порядка проведение публичных слушаний

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Первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников

Первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Все фракции Госдумы высказались против рассмотрения на заседании 24 мая законопроекта о проведении публичных слушаний по градостроительной политике только через интернет, поскольку у всех фракций есть замечания к проекту закона. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников по итогам Совета Думы.

"Все фракции единогласно приняли решение о том, что мы завтра не будем рассматривать законопроект о внесении изменений в Градостроительный кодекс, где речь идет об изменении порядков проведения публичных слушаний", - отметил он. По словам Мельникова, "законопроект перенесен, поскольку к его концепции у всех фракции есть серьезные замечания".

"Если коротко говорить, то на нашей большой территории РФ далеко не во всех регионах и местностях имеется возможность такого порядка проведение публичных слушаний", - заключил он.

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