Кремль не комментирует оружейную сделку США и Саудовской Аравии

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КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать тему закупки американского оружия Саудовской Аравией.
"Я оставлю это без комментария", - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, не вызывает ли беспокойства оружейная сделка США и Саудовской Аравии.
Он также не стал отвечать на вопросы о сотрудничестве в военно-технической сфере между Россией и Саудовской Аравией. "Есть двусторонние американо-саудовские отношения, есть российско-саудовские отношения, они развиваются по своим направлениям", - сказал Песков.
Президент США Дональд Трамп 21 мая во время визита в Саудовскую Аравию заключил крупнейшую в истории США оружейную сделку - стороны договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и подписали ряд соглашений на $280 млрд. Крупнейший в истории США оборонный контракт заключен на почти $110 млрд.