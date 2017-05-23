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В МИД РФ вновь отвергли обвинения в поддержке талибов в Афганистане

Политика
23 мая, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

В министерстве заявили, что обвинения продолжаются для отвлечения внимания всего мира от просчетов США и НАТО в Афганистане

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Беспочвенные обвинения России в поддержке талибов продолжаются для отвлечения мировой общественности от просчетов США и НАТО в Афганистане, а также прикрытия собственной поддержки террористов. Об этом заявили в МИД РФ.

"Несмотря на полученные нами от властей Афганистана заверения в том, что беспочвенные обвинения в адрес Российской Федерации в связи с якобы оказываемой Москвой поддержкой Движению талибов (ДТ) будут пресекаться, некоторые афганские парламентарии и руководители провинциальных силовых структур ИРА продолжают воспроизводить подобные инсинуации, - отметили в дипведомстве. - Складывается устойчивое впечатление, что в целях отвлечения внимания мировой общественности от многочисленных просчетов, допущенных в ходе более чем 15-летнего пребывания военного контингента США и НАТО в Афганистане, кое-кто, в том числе через своих подручных в ИРА, продолжает предпринимать попытки оклеветать Россию, прикрывая при этом собственные действия по оказанию поддержки террористам, прежде всего, боевикам ИГИЛ ("Исламское государство", запрещено в РФ)".

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Темы
Борьба с "Исламским государством" Продвижение "Талибана" в Афганистане
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