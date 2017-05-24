ФСБ проведет в Крыму масштабные учения спецназа на суше и на море

Российские волейболисты начинают отбор на чемпионат мира под руководством нового тренераСпорт 24 мая, 0:25
Футбольные клубы "Манчестер Юнайтед" и "Аякс" сыграют в финале Лиги ЕвропыСпорт 24 мая, 0:11
Илюмжинов: Лондон может принять матч за звание чемпиона мира по шахматам 2018 годаСпорт 24 мая, 0:03
В Великобритании уровень террористической угрозы повышен до критическогоМеждународная панорама 23 мая, 23:58
Бывший наставник сборной Англии по футболу Эллардайс объявил о завершении карьеры тренераСпорт 23 мая, 23:36
Дутерте сказал Путину, что вынужден вернуться на Филиппины из-за столкновений армии с ИГМеждународная панорама 23 мая, 23:28
Путин проводит переговоры с президентом ФилиппинПолитика 23 мая, 23:23
Патриарх Кирилл направил Елизавете II соболезнования в связи с терактом в МанчестереОбщество 23 мая, 23:11
Тысячи человек приняли участие в церемонии в память о жертвах теракта в МанчестереОбщество 23 мая, 22:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Спецназ ФСБ России проведет учения по предотвращению терактов и действий диверсантов в Крыму и на море.
Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, в тактико-специальном учении подразделений спецназначения ФСБ, которое будет проходить с 24 по 29 мая в Республике Крым, будут задействованы порядка 2 тыс. военнослужащих и современные образцы техники. "В ходе учения будет проверено состояние боевой готовности подразделений Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России к действиям по пресечению террористических актов и ликвидации диверсионных групп условного противника на территории полуострова и в морской акватории. Общая численность военнослужащих, участвующих в учении, составит около 2 тыс. человек", - отметили в ЦОС.
"В рамках учения планируется задействовать воздушные и морские суда, специальную бронированную технику, роботизированные комплексы, современные образцы обнаружения и поражения противника", - сказали в ЦОС.
Учение пройдет в два этапа - будут отработаны действия спецназа на объектах морской инфраструктуры ГУП Республики Крым "Черноморнефтегаз", а также на объектах санаторно-гостиничного комплекса в Евпатории, включая отдельные участки прибрежной зоны и горно-лесистой местности.