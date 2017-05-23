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Встреча Путина с президентом Филиппин перенесена на 23 мая

Политика
23 мая, 19:10 дата обновления: 23 мая, 19:22 UTC+3

Ранее сообщалось, что переговоры лидеров России и Филиппин состоятся 25 мая, в четверг

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Президент Филиппин Родриго Дутерте и президент России Владимир Путин

Президент Филиппин Родриго Дутерте и президент России Владимир Путин

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Филиппин Родриго Дутерте состоится 23 мая, а не в четверг, как планировалось ранее. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На вопрос, отменена ли встреча лидеров, он ответил: "Нет. Она состоится сегодня". Ранее агентство "Синьхуа" сообщило, что Дутерте сократил свой визит в Россию.

Дутерте во вторник ввел военное положение в южной провинции Минданао, где идут вооруженные столкновения между военными и боевиками из группировки, связанной с организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В городе Марави провинции Минданао военные блокировали квартиру, в которой находятся около 15 вооруженных боевиков группировки "Мауте". Бой между силовиками и террористами продолжается.

По данным спецслужб, среди боевиков, блокированных военными в Марави, находится главарь другой экстремистской группировки, "Абу Сайяф" Иснилон Хапилон. Группировки "Мауте" и "Абу Сайяф" присягнули на верность ИГ.

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Переговоры Путина и Дутерте в Москве
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Дутерте, Родриго Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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