Встреча Путина с президентом Филиппин перенесена на 23 мая

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Филиппин Родриго Дутерте состоится 23 мая, а не в четверг, как планировалось ранее. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

На вопрос, отменена ли встреча лидеров, он ответил: "Нет. Она состоится сегодня". Ранее агентство "Синьхуа" сообщило, что Дутерте сократил свой визит в Россию.

Дутерте во вторник ввел военное положение в южной провинции Минданао, где идут вооруженные столкновения между военными и боевиками из группировки, связанной с организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В городе Марави провинции Минданао военные блокировали квартиру, в которой находятся около 15 вооруженных боевиков группировки "Мауте". Бой между силовиками и террористами продолжается.

По данным спецслужб, среди боевиков, блокированных военными в Марави, находится главарь другой экстремистской группировки, "Абу Сайяф" Иснилон Хапилон. Группировки "Мауте" и "Абу Сайяф" присягнули на верность ИГ.