Захарова: США почти ни разу не использовали механизм информирования о кибератаках из РФ

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Механизм, отвечающий за взаимное информирование США и России о возможных кибеугрозах с территории этих стран, практически ни разу не был задействован Вашингтоном за всю историю обвинений в хакерских атаках со стороны Москвы. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская Правда".

"У нас есть специальный механизм по информированию друг друга о кибератаках. Если у США есть опасения, что есть некая киберугроза с территории РФ, то запускается механизм и идет обмен данными. Такая же система действует и у нас. Но этот механизм практически ни разу не был задействован", - пояснила она.