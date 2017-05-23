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Захарова: США почти ни разу не использовали механизм информирования о кибератаках из РФ

Политика
23 мая, 19:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Как напомнила официальный представитель МИД РФ, если у США имеются опасения, что есть некая киберугроза с территории РФ, то запускается механизм и идет обмен данными

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Механизм, отвечающий за взаимное информирование США и России о возможных кибеугрозах с территории этих стран, практически ни разу не был задействован Вашингтоном за всю историю обвинений в хакерских атаках со стороны Москвы. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская Правда".

"У нас есть специальный механизм по информированию друг друга о кибератаках. Если у США есть опасения, что есть некая киберугроза с территории РФ, то запускается механизм и идет обмен данными. Такая же система действует и у нас. Но этот механизм практически ни разу не был задействован", - пояснила она.

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Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве
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Захарова, Мария Владимировна
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