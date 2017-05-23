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Кадыров повысил финалиста проекта "Команда" до должности зампреда правительства региона

Политика
23 мая, 19:30 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 23, мая. /ТАСС

Ранее глава Чечни назначил Муслима Байтазиева руководителем своего секретариата. Первоначально он занимал должность первого заместителя министра по делам молодежи республики

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ГРОЗНЫЙ, 23 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил заместителем председателя правительства республики одного из финалистов телепроекта "Команда" ВГТРК Россия Муслима Байтизиева. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Ранее сообщалось, что 12 мая глава Чечни назначил Муслима Байтазиева руководителем своего секретариата. Первоначально он занимал должность первого заместителя министра по делам молодежи республики.

"Я хочу представить вам нового вице-премьера правительства Чечни Муслима Байтазиева. В кабинете министров он будет курировать очень важные направления - молодежную политику, туризм, экологию", - приводит пресс-служба слова Кадыров.

Канал "Россия 1" и программа "Прямой эфир" в 2016 году представили проект, в рамках которого любой участник получает шанс стать помощником Кадырова. В рамках проекта "Команда" вышло восемь выпусков, по завершению каждой серии из борьбы выбывало по одному участнику, успехи кандидатов оценивал сам глава Чечни. По итогам проекта в команду Кадырова попали шесть человек.

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