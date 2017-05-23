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Путин проводит переговоры с президентом Филиппин

Политика
23 мая, 23:23 дата обновления: 23 мая, 23:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Российский президент сообщил, что несмотря на сокращение сроков визита Родриго Дутерте, будет подписан пакет документов

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Президент РФ Владимир Путин и лидер Филиппин Родриго Дутерте

Президент РФ Владимир Путин и лидер Филиппин Родриго Дутерте

© EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин начал во вторник вечером переговоры с президентом Филиппин Родриго Дутерте в Представительском кабинете Первого корпуса Кремля.

В переговорах с российской стороны принимают участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Орешкин, с филиппинской - министр иностранных дел Алан Питер Кайетано, министр обороны Дельфин Лоренсана, специальный помощник президента Кристофер Лоуренс Го.

Владимир Путин выразил соболезнования Родриго Дутерте в связи с гибелью людей из-за террористической атаки. Глава российского государства рассчитывает, что террористы будут побеждены.

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"Я хочу выразить соболезнования в связи с гибелью людей в Вашей стране, которая произошла вследствие террористической атаки. Я и мои коллеги с полным пониманием относимся к тому, что вы вынуждены вернуться срочно на родину", - сказал российский лидер, начиная беседу с Дутерте. "Я хочу выразить надежду на то, что конфликт будет как можно быстрее урегулирован с наименьшими потерями", - подчеркнул Путин.

Путин также сообщил, что несмотря на сокращение сроков визита филиппинского лидера, две страны в среду подпишут пакет документов. "Мы с Вами знаем, что наши сотрудники и коллеги хорошо поработали и подготовили целый пакет документов, Ваши министры здесь остаются и завтра этот пакет документов, который направлен на развитие наших двусторонних связей, будет подписан", - сказал глава российского государства, начиная в Кремле встречу с Дутерте.

Филиппинский лидер прибыл в российскую столицу в понедельник. Перед отъездом он сказал журналистам, что центральными пунктами его московской повестки станут вопросы безопасности и обороны, а также "установления баланса в торговых отношениях между двумя нашими государствами и соглашения в сфере сельского хозяйства".

Дутерте был вынужден сократить сроки своего визита в российскую столицу из-за ситуации в южной провинции Минданао, где введено военное положение. Там идут вооруженные столкновения между военными и боевиками из группировки, связанной с организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В городе Марави провинции Минданао военные блокировали квартиру, в которой находятся около 15 вооруженных боевиков группировки "Мауте". Бой между силовиками и террористами продолжается. По данным спецслужб, среди боевиков, блокированных военными в Марави, находится главарь другой экстремистской группировки, "Абу Сайяф" Иснилон Хапилон. Группировки "Мауте" и "Абу Сайяф" присягнули на верность ИГ.

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