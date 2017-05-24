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Главы Совбезов стран мира обсудят под Тверью борьбу с террором и информбезопасность

Политика
24 мая, 0:10 UTC+3 ЗАВИДОВО область/ 24, мая. /ТАСС

В саммите также примут участие министры, помощники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб

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ЗАВИДОВО /Тверская область/, 24 мая. /ТАСС/. Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, открывается в среду в Тверской области.

Как сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ, в саммите, который продлится два дня, примут участие секретари Советов безопасности, министры, помощники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители спецслужб. Российскую делегацию возглавляет секретарь СБ РФ Николай Патрушев.

Информбезопасность, борьба с террором и "цветными революциями"

"Планируется обсудить роль современных технологий в международной информационной безопасности и меры по ее обеспечению, - отметили в Совбезе России. - Также будут рассмотрены основные направления международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью".

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В эти же дни состоятся заседания круглых столов, на которых планируется обсудить задачи мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом, проблематику противодействия "цветным революциям", а также ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также в эти дни пройдут двусторонние и многосторонние встречи глав делегаций.

Накануне официального открытия саммита Патрушев провел в Завидове ряд двусторонних встреч. В частности, секретарь Совбеза РФ обсудил с главой индийской делегации, советником правительства Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом тему взаимодействия на антитеррористическом треке и вопросы военно-технического сотрудничества двух стран. На встрече Патрушева с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарем политико-юридической комиссии ЦК Мэн Цзяньчжу также обсуждался широкий спектр вопросов российско-китайского сотрудничества в сфере безопасности.

Кроме того, был заключен меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между аппаратом Совбеза РФ и Советом национальной безопасности Филиппин.

Взаимодействие спецслужб продолжается

Ранее Патрушев в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что взаимодействие зарубежных спецслужб с российскими коллегами продолжается, несмотря на призывы политиков ряда стран ограничить общение с Москвой. Говоря о предстоящем саммите, он подчеркнул, что у спецслужб разных стран есть готовность обсуждать общие усилия в борьбе с терроризмом.

"То, как ведут себя спецслужбы и те, кто занимается вопросами безопасности, в определенной степени отличается от той позиции, которую занимают политики. Политики призывают к тому, чтобы ограничить общение с Россией, представители спецслужб в определенной степени им подчинены - руководителям государств, и, конечно, они не афишируют эти контакты, но на самом деле они приезжают сюда в двустороннем формате, общаются на постоянной основе, проявляют интерес, изучают опыт. В принципе, мы видим, что это стремление общаться с нами становится более широким", - сказал Патрушев.

По его словам, если на прошлом саммите глав Совбезов в Грозном в мае 2016 года присутствовали представители 75 стран, то на встрече в Тверской области ожидается участие представителей 85-90 государств. "В прошлом году Европа была представлена в Грозном восемью странами, в этом году нам подтвердили свое участие 16 стран, поэтому, несмотря на то, что официальные лица Евросоюза не рекомендовали принимать участие в этой работе, тем не менее, они (представители спецслужб ряда государств) персонально приняли решение (приехать)", - заявил секретарь Совбеза РФ.

Патрушев сообщил, что приглашения представителями Украины и Грузии не направлялись, так как рабочие контакты с ними отсутствуют. Приглашение США было направлено, однако Вашингтон в последние годы не только сам не принимал участие в этих мероприятиях, но и рекомендовал многим странам отказаться от этого. В связи с этим, заключил секретарь Совбеза РФ, и на этот раз Соединенные Штаты, как ожидается, не будут участвовать во встрече, "как и некоторые другие западные страны, которые вежливо извинились в связи с тем, что у них какие-то субъективные обстоятельства и они принять участие не могут".

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Патрушев, Николай Платонович
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