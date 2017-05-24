Дума обсудит меры ответственности за склонение к детским суицидам и отменит открепительные

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Госдума в среду на пленарном заседании намерена рассмотреть во втором, основном, чтении законопроект об уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к самоубийству, а также планирует завершить работу над законом об отмене открепительных удостоверений на выборах.

Детские суициды

Инициативу о введении наказания за подстрекательство подростков к суицидам была первоначально внесена на рассмотрение вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и принята депутатами в первом чтении 19 мая. Согласно законопроекту, к которому практически не поступило поправок ко второму чтению, основные изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

В частности, предлагается дополнить УК РФ новыми статьями 110.1 и 110.2 - "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства" и "Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства". Они предусматривают максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы за склонение к суициду, в том числе несовершеннолетних.

Как заявляла Яровая, вводится наказание за организацию так называемых групп смерти и онлайн-игр суицидальной тематики, таких как "Беги или умри". Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, говорится в тексте поправок в УК.

То же деяние, сопряженное с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующегося произведения, средств массовой информации или интернета, предлагается карать лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Доведение до самоубийства

Кроме того, действующая статья 110 УК РФ "Доведение до самоубийства" дополняется нормами о повышенной ответственности за доведение до самоубийства несовершеннолетних и беременных. Максимальное наказание за доведение детей и подростков до суицида предлагается установить в виде восьми лет лишения свободы.

Как ранее пояснила один из соавторов законопроекта, член думского комитета по госстроительству и законодательству Ольга Баталина, к сожалению, количество самоубийств несовершеннолетних в РФ растет, и здесь все большую роль играют интернет-ресурсы, социальные сети.

В связи с этим, уточнила депутат, предлагается ужесточить ответственность по статье 110 УК РФ о доведении до самоубийства с пяти до шести лет лишения свободы. Одновременно, по ее словам, вводятся отягчающие признаки, в случае если действия по склонению к суициду совершены в отношении несовершеннолетних, лиц, находящихся в беспомощном состоянии, беременных женщин, в отношении двух или более лиц, а также совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. В таком случае максимальное наказание может составить до восьми лет лишения свободы, констатировала Баталина.

Отмена открепительных удостоверений

Кроме того депутаты намерены рассмотреть в третьем окончательном чтении законопроект, отменяющий открепительные удостоверения и досрочное голосование на выборах. Этот блок поправок был инициирован сенаторами Андреем Клишасом и Анатолием Широковым. В повестке также принятие закона, упрощающего работу наблюдателей на выборах президента РФ.

Законопроект о "лесной амнистии"

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект о так называемой лесной амнистии. Законопроект, внесенный правительством, будет обсуждаться согласно новому порядку, предусматривающему выступление не только представителей профильного комитета, но и комитетов-соисполнителей, сообщил накануне журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (фракция КПРФ).

Инициированный правительством законопроект о лесной амнистии позволяет легализовать участки, находящиеся на землях лесного фонда, и облегчить процедуру отнесения лесных поселков к категории населенных пунктов. Документ призван изменить порядок определения границ земельных участков из состава земель лесного фонда и устранить сведения, которые взаимоисключают друг друга в лесном реестре и Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Приоритет предлагается отдавать сведениям из ЕГРН. Представлять законопроект от имени правительства будет глава Росреестра Виктория Абрамченко.

Необходимость применения новой регламентной схемы при рассмотрении законопроекта вызвана разногласиями комитетов по поводу принятия законопроекта. "Законопроект о так называемой "лесной амнистии" поставлен на фиксированное время 16 часов, мы будем его рассматривать в соответствии с новым порядком. Будет выступление профильного комитета по природным ресурсам и будет выступление двух комитетов-соисполнителей, которые имеют иную точку зрения по вопросу правильности принятия этого законопроекта - это комитеты по экологии и по аграрным вопросам", - отметил Мельников.

Комитету по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям дано поручение, чтобы было подготовлено расширенное постановление по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении, добавил он.

В свою очередь глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев ("Единая Россия") отметил важность того, чтобы в ходе дискуссии по лесной амнистии были учтены различные мнения. "Этот законопроект, которого все очень ждут, потому что он призван навести порядок в лесной отрасли. С другой стороны, мы видим, что существует большое количество рисков, и этот законопроект ни в коем случае не должен сослужить службу людям, которые злоупотребили своим правом и пытаются вывести лесные участки из лесного фонда", - сказал он.

По словам депутата, новая процедура рассмотрения законопроекта позволит "услышать все возможные мнения и повысить качество рассматриваемых законопроектов".