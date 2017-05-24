Совфед заслушает Шойгу и обсудит закон о надзоре за осужденными за терроризм

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании заслушает доклад главы Минобороны РФ Сергея Шойгу "О состоянии и перспективах строительства Вооруженных сил Российской Федерации".

Кроме того, сенаторы обсудят закон, предусматривающий установление обязательного административного надзора за лицами, осужденными за тяжкие и особо тяжкие преступления террористической и экстремистской направленности, после освобождения их из мест лишения свободы. Положения закона также распространяются и на лиц, отбывавших наказание за преступления, которые сопряжены с посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов, государственных или общественных деятелей и судей.

"Очевидно, что закон носит профилактический характер. Мы должны гарантировать себя от рецидивов, которые, как показывает опыт, отнюдь не исключены", - отметил первый зампред комитета палаты по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Также в повестку дня включен вопрос об избрании председателя комитета палаты по регламенту и организации парламентской деятельности. Должность главы комитета стала вакантной после смерти сенатора Вадима Тюльпанова в марте текущего года.