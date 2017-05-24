Спецслужбы СНГ обсудят вопросы пресечения каналов миграции к боевикам в Сирию и Ирак

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Руководители спецслужб стран СНГ обсудят вопросы выявления лиц, причастных к каналам нелегальной переправки людей к боевикам в Сирию и Ирак. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, эти вопросы станут одной из тем 42-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ, которое пройдет в среду в Бишкеке.
"В качестве наблюдателей в работе примут участие делегации партнеров из Германии, Испании, Италии, Сербии и Франции", - отметили в ЦОС ФСБ.
Основное внимание участники заседания планируют уделить совершенствованию сотрудничества спецслужб стран СНГ в сфере борьбы с терроризмом и трансграничной организованной преступностью. "Планируется обсудить пути дальнейшего повышения качества информационного обмена в отношении лиц, причастных к функционированию транзитных каналов незаконной миграции через территории государств - участников СНГ, а также о маршрутах выезда граждан этих стран в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях в составе международных террористических организаций и возвращения их обратно", - рассказали в ЦОС. Будут выработаны дополнительные меры по пресечению деятельности боевиков.
Кроме того, сообщили в ЦОС, в преддверии проведения в июне-июле этого года Кубка конфедераций ФИФА предстоит обменяться опытом по вопросам обеспечения безопасности важных общественно-политических, спортивных и иных мероприятий международного уровня.
Руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ представит отчет об итогах выполнения программы сотрудничества государств - участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2014-2016 годы, а также о результатах деятельности АТЦ в 2016 году.