Кабмин вносит в Госдуму законопроект об экстерриториальном принципе оказания госуслуг

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект, согласно которому граждане смогут по своему выбору подавать документы и получать результаты госуслуг в любом подразделении федерального органа исполнительной власти. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина.
"Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" нормой, в соответствии с которой заявитель по своему выбору сможет подать запрос, документы, информацию, необходимые для получения государственной услуги, а также получить результат этой услуги в любом предоставляющем госуслуги подразделении органа власти, государственного внебюджетного фонда или в многофункциональном центре предоставления госуслуг в пределах территории России независимо от своего места жительства или места пребывания", - говорится в пояснении к документу.
Отмечается, что законопроект направлен на повышение доступности государственных услуг, снижение материальных и временных издержек граждан.
Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 18 мая 2017 года.