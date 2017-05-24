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Кабмин вносит в Госдуму законопроект об экстерриториальном принципе оказания госуслуг

Политика
24 мая, 7:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Законопроект направлен на повышение доступности государственных услуг, снижение материальных и временных издержек граждан, говорится в пояснении к документу

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект, согласно которому граждане смогут по своему выбору подавать документы и получать результаты госуслуг в любом подразделении федерального органа исполнительной власти. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" нормой, в соответствии с которой заявитель по своему выбору сможет подать запрос, документы, информацию, необходимые для получения государственной услуги, а также получить результат этой услуги в любом предоставляющем госуслуги подразделении органа власти, государственного внебюджетного фонда или в многофункциональном центре предоставления госуслуг в пределах территории России независимо от своего места жительства или места пребывания", - говорится в пояснении к документу.

Отмечается, что законопроект направлен на повышение доступности государственных услуг, снижение материальных и временных издержек граждан.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 18 мая 2017 года.

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