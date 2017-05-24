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Косачев: усиление национализма на Украине угрожает европейским ценностям

Политика
24 мая, 8:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Политик отметил, что в дальнейшем в западных учебниках истории нынешний период "безоглядной поддержки и покрывательства националистической политики" Киева будет, возможно, признан ошибочным и позорным

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Усиление ультраправых националистических тенденций в политике официального Киева, в частности по вопросу о языке, угрожает европейским ценностям и делает все более иллюзорной перспективу сохранения территориальной целостности Украины, полагает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Его комментарий появился на странице в социальной сети Facebook.

"Национализм Киева и национализм ультраправых в Европе - на самом деле родные братья, безотносительно к позиции по России. И они в равной степени угрожают реальным европейским ценностям, включая российские, которые мы на самом деле отстаиваем, в отличие от европейцев. В том числе применительно к Украине, поддерживая через минские соглашения все более иллюзорную перспективу восстановления ее территориальной целостности, и без которых Украине свою территориальную целостность придется окончательно забыть", - считает сенатор.

Он отметил, что в дальнейшем в западных учебниках истории нынешний период "безоглядной поддержки и покрывательства националистической политики" Киева будет, возможно, признан ошибочным и позорным.

"Что еще должны сделать власти Украины для того, чтобы просвещенный Запад очнулся и понял, в какой безвозвратный тупик Киев загнал выполнение минских соглашений? Объявить титульную нацию по определению превосходящей все остальные? Криминализировать использование русского языка даже в быту? Объявить само понятие "русские" вне закона?" - написал Косачев, комментируя позицию властей Украины по вопросу о языке.

Накануне, 23 мая, за принятие закона о 75-процентной языковой квоте для украинских телеканалов проголосовали 269 депутатов Верховной рады при 226 минимально необходимых. В тексте закона указывается, что "телерадиокомпании вещают на государственном языке, на языке меньшинств, региональных языках или на языке международного общения", при этом "передачи и (или) фильмы на украинском языке должны составлять не менее 50% для региональных телерадиокомпаний и не менее 75% - для всеукраинских вещателей".

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