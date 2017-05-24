Бывший депутат Заксобрания Приморья от ЛДПР Андрей Андрейченко займет место в Госдуме

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Депутаты Законодательного собрания Приморского края на заседании 24 мая досрочно прекратили полномочия своего коллеги, члена ЛДПР Андрея Андрейченко. По решению политсовета партии, он продолжит законодательную деятельность в качестве депутата Госдумы от Приморского края, сообщает пресс-служба приморского парламента.

Ранее Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от ЛДПР Василия Тарасюка, скончавшегося на 69-м году жизни 10 мая 2017 года.

"Решение принято на основании личного заявления Андрейченко, избранного в 2016 году по единому избирательному округу в составе списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморского края, выдвинутого приморским региональным отделением политической партии ЛДПР. Андрейченко продолжит законодательную деятельность в качестве депутата Государственной Думы от Приморского края. По решению высшего политического совета ЛДПР ему будет передан вакантный мандат", - говорится в сообщении пресс-службы.

33-летний Андрейченко был избран в Заксобрание Приморья по списку ЛДПР в 2016 году и занимал должность заместителя председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию. Он также является координатором приморского отделения ЛДПР.