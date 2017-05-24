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Путин предостерег от двойных стандартов при решении вопросов глобальной безопасности

Политика
24 мая, 10:12 дата обновления: 24 мая, 11:00 UTC+3 область) 24, мая. /ТАСС

Президент РФ отметил, что в центре внимания Восьмой международной встречи высоких представителей будет тематика борьбы с международным терроризмом

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ЗАВИДОВО (Тверская область), 24 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уверен, что эффективная борьба с терроризмом и решение других задач международной безопасности требуют координации усилий всего мирового сообщества - без ущемления интересов отдельных стран и практики двойных стандартов. Обращение главы государства к участникам Восьмой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, зачитал на пленарном заседании конференции секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Путин отметил, что в центре внимания форума будет тематика борьбы с международным терроризмом, экстремизмом и транснациональной организованной преступностью, пресечения незаконного оборота наркотиков и нелегальных миграционных потоков. "Не менее актуальны проблемы защиты информационного пространства", - заметил президент.

"Эффективное решение столь масштабных и непростых задач требует координации усилий всех членов мирового сообщества. При этом крайне важно, чтобы меры по обеспечению региональной и глобальной безопасности предпринимались на основе консолидированных подходов при неукоснительном соблюдении принципов и норм международного права. Категорически неприемлемы действия, ущемляющие законные интересы суверенных государств, а также практика двойных стандартов", - подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, "Россия готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными партнерами в противостоянии угрозам и вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество". Президент РФ рассчитывает, что общение представителей разных стран на международной встрече в Завидово будет конструктивным и содержательным, "позволит обменяться ценным профессиональным опытом и наметить новые формы практического сотрудничества".

Как заявил Патрушев не открытии пленарного заседания, в зале собрались эксперты высокого уровня из 95 государств, а также из ООН, "чтобы в профессиональной неполитизированной обстановке обсудить вопросы глобальной и региональной безопасности, решение которых требует совместных скоординированных усилий всего международного сообщества".

Приветствие Гутерриша

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш тоже передал приветствие участникам "большого представительного совещания по вопросам безопасности" и поблагодарил Россию за организацию форума. "Эта встреча чрезвычайно важная и своевременная. Надо действовать коллективно и решительно. ООН поддерживает государства по борьбе с данными вызовами и угрозами", - говорится в обращении генсека,  которое на открытии форума в Завидово зачитал исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов.
Как заявил Патрушев на открытии пленарного заседания, в зале сегодня собрались эксперты высокого уровня из 95 государств, а также из ООН, "чтобы в профессиональной неполитизированной обстановке обсудить вопросы глобальной и региональной безопасности, решение которых требует совместных скоординированных усилий всего международного сообщества". 

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