Госдума отменила открепительные удостоверения на выборах

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет поправок в избирательное законодательство, отменяющий открепительные удостоверения на выборах и дающий возможность голосовать не по месту регистрации, а там, где находишься. Это относится к выборам президента в марте 2018 года и к региональным выборам, начиная с 10 сентября этого года.

Пакет предложений по коррекции выборного законодательства внесли в начале марта глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и его коллега Анатолий Широков. Инициативы, разработанные при участии Центризбиркома, были одобрены нижней палатой в первом чтении 12 апреля и дополнены ко второму чтению. Так, изначально механизм голосования по месту пребывания был отдан исключительно на откуп ЦИК, а в последующей редакции рамочные нормы регламента Центризбиркома были закреплены в законопроекте.

Согласно документу, гражданин может быть включен в список избирателей, заблаговременно подав заявление по месту пребывания в порядке, установленном ЦИК. Закон устанавливает сроки, когда можно это сделать - не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 14:00 субботы накануне выборов. Подать заявление можно будет только при наличии паспорта или временного удостоверения личности, если паспорт меняют.

ТИК, УИК, МФЦ и "Госуслуги"

Подать заявление, как поясняли в ЦИК, можно будет в территориальной избирательной комиссии (ТИК) не ранее чем за 45 дней до выборов и не позднее чем за пять дней, а также в участковой избирательной комиссии (УИК) не ранее чем за 10 дней до выборов и не позднее чем за пять дней. Законопроект также предусматривает возможность подачи заявления через портал "Госуслуги" или в многофункциональных центрах (МФЦ).

Для тех, кто за четыре дня и позднее решил голосовать не по прописке (например, из-за срочной командировки), предусмотрена другая процедура. Они смогут подать заявление в УИК по месту регистрации до 14:00 субботы накануне дня голосования. Заявление, которое избиратель должен будет предъявить по месту пребывания, будет защищено специальными марками во избежание фальсификаций и повторного голосования, при этом гражданин будет обязан указать причину, по которой меняет место для голосования. Проголосовать такой избиратель сможет не на любом участке, их количество будет ограничено (от 9 тыс. до 15 тыс.), планируют в ЦИК.

До 14:00 субботы смогут прикрепиться к участку по месту пребывания те, кто планировал голосовать по месту жительства, но в силу непредвиденных обстоятельств оказался не дома. Это касается тех, кто накануне выборов попал в больницу или в СИЗО, а также военнослужащих, которых, например, перебросили на учения.

В регионах отменяют досрочку

В соответствии с поправками, подготовленными ко второму чтению и поддержанными депутатами, норма о голосовании по месту пребывания распространится и на региональные выборы и референдумы. В ЦИК ожидают, что это нововведение позволит отказаться от практики досрочного голосования, к которому ранее было много претензий. При этом на выборы в Госдуму эта норма распространяться пока не будет.

В настоящее время на выборах в Госдуму и на президентских выборах досрочное голосование не допускается, а в регионах власти сами решают, организовать досрочное голосование для тех, кто не может явиться на участок по месту регистрации в день выборов, или использовать открепительные.

В законопроекте оговаривается, что региональные парламенты могут принять новый закон о старых правилах, то есть об использовании открепительных и (или) досрочного голосования. Однако зампред ЦИК Николай Булаев уже заявил, что ни в одном регионе, где 10 сентября пройдут выборы губернаторов и заксобраний, до начала кампании принять такой документ не успеют.

Это значит, что голосование без открепительных и без досрочки протестируют в единый день голосования в преддверии президентских выборов.

"Вернуться" на родной участок можно будет после проверки

В рамках доработки закона депутаты предусмотрели ситуацию, когда избиратель подал заявление об откреплении со своего участка и прикреплении к другому, но в день выборов все-таки пришел голосовать по месту регистрации. Такой избиратель сможет проголосовать только по решению участковой комиссии и только после проверки, подтверждающей, что он не проголосовал ранее.

Кроме того, закон допускает возможность публикации в интернете информации по каждому участку о количестве избирателей, открепившихся от него и прикрепившихся к нему. В ЦИК сообщали, что данные будут обнародованы на сайте комиссии в пятницу - за два дня до выборов. Глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что комиссия ищет возможность публиковать не только количественные сведения, но и - усеченно - личные данные, учитывая требования закона о защите персональных данных.

Кроме того, в законе прописывается норма об обеспечении избирательных прав граждан с ограниченными возможностями. Органы исполнительной власти субъектов в области социальной защиты и социальной поддержки инвалидов будут обязаны содействовать избиркомам в работе с инвалидами с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма.

Требования к подписным листам упрощают

Закон также предусматривает упрощение требований к подписным листам, в которых проставляются автографы избирателей в поддержку того или иного кандидата. К примеру, парламентские партии могут выдвигать кандидатов на пост президента без сбора подписей избирателей, непарламентские партии должны собрать не менее 100 тыс. подписей, чтобы их кандидаты были зарегистрированы. Кандидату-самовыдвиженцу для регистрации на выборах необходимо собрать минимум 300 тыс. подписей.

Уточняется, что адрес места жительства избирателя может не содержать каких-либо реквизитов, в случае если это не препятствует его однозначному восприятию. Ранее избиркомы нередко браковали подписи граждан, которые, например, не указали район проживания, хотя основные элементы адреса были написаны правильно.

Также закон разрешает инвалидам по зрению обратиться к другому человеку за помощью в проставлении подписи и даты в подписном листе.

Штрафы за нарушения на выборах возрастут в разы

Закон ужесточает административную ответственность за нарушения на выборах. Так, за неоднократное голосование одного и того же лица, а также за организацию такого голосования устанавливается штраф в 30 тыс. руб.

Также законом увеличиваются размеры штрафа за выдачу бюллетеня в целях предоставления возможности проголосовать вместо избирателя или проголосовать более одного раза с 3,5 тыс. до 30 тыс. руб. Аналогичные санкции предусмотрены за выдачу гражданину заполненного бюллетеня, а также за его получение. Штраф за неоднократное подобное административное правонарушение составит 50 тыс. руб.

Видеонаблюдение и разукрупнение участков

Закон закрепляет возможность организации видеонаблюдения на избирательных участках с трансляцией в интернете. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявляла, что оснастить видеокамерами на президентских выборах получится 85% всех избирательных участков страны.

В изначальной версии законопроекта предусматривалось разукрупнение избирательных участков с целью сокращения численности избирателей на каждом с 3 тыс. до 1,5 тыс. В соответствии с поправками, утвержденными депутатами, проводить такое разукрупнение можно будет только по согласованию с региональными избиркомами и ЦИК. Решения об изменении границ избирательных участков должны приниматься не позднее чем за 70 дней до дня выборов.