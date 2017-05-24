Васильев призвал не терять время на санкции и совместно бороться терроризмом

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Зампредседателя Госдумы Владимир Васильев ("Единая Россия") в связи с терактом в британском Манчестере призвал страны мира не терять бесценное время на санкции и выяснение отношений и совместными усилиями бороться с международным терроризмом.

"На стадионе, вмещающем десятки тысяч человек, взорвался террорист-смертник. Преодолев сложную систему безопасности, убил 22 человека, более 50 ранил. Снова возникает вопрос - почему? Почему сегодня мы видим, как террористы, другие участники международной организованной преступности создали систему извлечения дохода на эксплуатации миллионов мигрантов и беженцев и горе жителей наших стран?" - заявил вице-спикер.

Васильев напомнил, что "Россия уже не раз предлагала миру объединиться в борьбе против террора - этой главной угрозы человечеству". "Оставить все разногласия и действовать в единой логике защиты жизни и здоровья людей", - добавил он.

Депутат подчеркнул, что Россия добилась сокращения террористических преступлений. "И (мы - прим. ТАСС) продолжаем усиливать необходимую законодательную базу - на прошлой неделе был принят в первом чтении законопроект, аннулирующий гражданство террористов. Положительный результат дает опыт совместной работы в Сирии", - указал он. "Но если террористы оттуда (из Сирии - прим. ТАСС) расползутся, мало никому не покажется", - предупредил вице-спикер.

"Мы готовы к сотрудничеству, но пока мы видим ситуацию, когда даже разговор между президентом США и главой российского МИД в части противодействия терроризму воспринимается частью общества как уступка или даже слабость, а не как необходимая мера для обеспечения безопасности людей", - обратил внимание депутат. "По этой причине мы до сих пор теряем бесценное время на выяснение отношений и на взаимные санкции", - констатировал политик. При этом Васильев указал на новый, по его словам, вызов - киберпреступность.

"Это еще один вызов, чем мы ответим на него? Упреком за то, что лидеры наших стран разговаривают, перекрытием доступа к технологиям? Расширением санкционных списков?" - задался он вопросами. "Не работает, вчерашние события в Манчестере тому подтверждение", - заключил вице-спикер.