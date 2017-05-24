Президентская избирательная кампания официально стартует 7 - 17 декабря

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Избирательная кампания по выборам президента должна официально начаться в период с 7 по 17 декабря, выборы назначит Совет Федерации.

Об этом сообщила журналистам секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

В среду Госдума приняла в третьем чтении проект поправок в избирательное законодательство, одна из которых регулирует вопрос назначения выборов президента из-за возможных праздничных дней в марте. Теперь закон должен быть одобрен Совфедом и подписан президентом.

"В случае принятия и вступления в силу закона это (начало президентской избирательной кампании) промежуток с 7 по 17 декабря", - сказала Гришина.

Законопроект предлагает назначать дату голосования на неделю позже, а не раньше, как этого требует действующее законодательство, в случае если день выборов приходится на праздничный день или на воскресенье.

Выборы главы государства назначает Совет Федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования является второе воскресенье марта, однако если оно попадает на праздничный день, день, следующий за нерабочим праздничным днем, либо на воскресенье, объявленное рабочим днем, выборы будут назначены на следующее воскресенье.

Таким образом, в 2018 году из-за праздника 8 марта выборы могут быть назначены на 18 марта - день воссоединения Крыма с Россией.