Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президентская избирательная кампания официально стартует 7 - 17 декабря

Политика
24 мая, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

В 2018 году выборы могут быть назначены на 18 марта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Избирательная кампания по выборам президента должна официально начаться в период с 7 по 17 декабря, выборы назначит Совет Федерации.

Об этом сообщила журналистам секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

В среду Госдума приняла в третьем чтении проект поправок в избирательное законодательство, одна из которых регулирует вопрос назначения выборов президента из-за возможных праздничных дней в марте. Теперь закон должен быть одобрен Совфедом и подписан президентом.

"В случае принятия и вступления в силу закона это (начало президентской избирательной кампании) промежуток с 7 по 17 декабря", - сказала Гришина.

Законопроект предлагает назначать дату голосования на неделю позже, а не раньше, как этого требует действующее законодательство, в случае если день выборов приходится на праздничный день или на воскресенье.

Выборы главы государства назначает Совет Федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования является второе воскресенье марта, однако если оно попадает на праздничный день, день, следующий за нерабочим праздничным днем, либо на воскресенье, объявленное рабочим днем, выборы будут назначены на следующее воскресенье.

Таким образом, в 2018 году из-за праздника 8 марта выборы могут быть назначены на 18 марта - день воссоединения Крыма с Россией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
2
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
3
Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский
4
В Николаеве горит судно ВМС Украины
5
В Госдуму внесли законопроект о регулировании работы мессенджеров
6
Треть исследованного Роскачеством кваса оказалась газировкой
7
Госдума отменила открепительные удостоверения на выборах
Темы дня
Загрузка...
Реклама