Медведев: в 2016 году эффективно выполнены только 18 из 37 госпрограмм

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Выполнение только 18 из 37 госпрограмм в 2016 году признано эффективным, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"В отличие от исполнения бюджета данные (по госпрограммам) совсем не идеальные, как к сожалению это происходит обычно. Выполнение только 18 госпрограмм (из 37) признано эффективным, остальная часть характеризуется уровнем исполнения ниже среднего", - сказал премьер.

"Ответственные ведомства должны принять необходимые меры по исправлению ситуации с отстающими госпрограммами и доложить в правительство до 1 июля текущего года", - обратился он.

Премьер напомнил, что Минэкономразвития РФ представило доклад об исполнении госпрограмм за прошлый год. В нем проанализированы итоги реализации 37 государственных программ. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на заседании выступит в докладом по этому вопросу.