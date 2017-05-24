Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: в 2016 году эффективно выполнены только 18 из 37 госпрограмм

Политика
24 мая, 12:55 UTC+3

Премьер-министр отметил, что ответственные ведомства должны принять необходимые меры по исправлению ситуации

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Выполнение только 18 из 37 госпрограмм в 2016 году признано эффективным, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"В отличие от исполнения бюджета данные (по госпрограммам) совсем не идеальные, как к сожалению это происходит обычно. Выполнение только 18 госпрограмм (из 37) признано эффективным, остальная часть характеризуется уровнем исполнения ниже среднего", - сказал премьер.

"Ответственные ведомства должны принять необходимые меры по исправлению ситуации с отстающими госпрограммами и доложить в правительство до 1 июля текущего года", - обратился он.

Премьер напомнил, что Минэкономразвития РФ представило доклад об исполнении госпрограмм за прошлый год. В нем проанализированы итоги реализации 37 государственных программ. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на заседании выступит в докладом по этому вопросу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
2
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
3
Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский
4
В Николаеве горит судно ВМС Украины
5
Треть исследованного Роскачеством кваса оказалась газировкой
6
Госдума отменила открепительные удостоверения на выборах
7
На репетиции фестиваля в Перми обрушилась часть сцены, пострадали восемь детей
Темы дня
Загрузка...
Реклама