МИД РФ: отказ Лондона взаимодействовать с ФСБ препятствует диалогу по антитеррору

ЗАВИДОВО (Тверская область), 24 мая. /ТАСС/. Основным препятствием сотрудничества с Великобританией в сфере борьбы с терроризмом является отказ Лондона взаимодействовать с ФСБ. Об этом заявил директор департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах такого диалога после теракта в Манчестере.

"Проблема в том, что правильные заявления о том, что терроризм - это глобальное зло, и победить его можно только общими усилиями - делались всегда, давно, - отметил он. - Все большие политические лидеры делают заявления, а дальше начинаются расхождения - конкретные, практические и т.д."

"Вы же знаете, что одним из основных препятствий для развития отношений в области антитеррора с Великобританией является их отказ от взаимодействия с ФСБ, - сказал Рогачев. - Федеральная служба безопасности в России - головное ведомство в борьбе с терроризмом".

Вместе с тем, подчеркнул дипломат, несмотря на пресловутую изоляцию, у России множество контактов по антитеррору с другими государствами.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени в понедельник (в 00:35 мск во вторник), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. По последним данным, жертвами теракта стали 22 человека, 64 получили ранения.