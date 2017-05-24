Комитет Совета Федерации по регламенту возглавит Андрей Кутепов

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности возглавит сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов. Такое решение было принято на заседании Совфеда.
Должность главы комитета стала вакантной после скоропостижной смерти сенатора Вадима Тюльпанова в марте текущего года.
Как отметила первый замглавы комитета по регламенту Светлана Горячева, Кутепов на основании своего заявления выведен из состава комитета по экономической политике, где он был заместителем председателя, и включен в состав комитета по регламенту.
К ведению комитета по регламенту и организации парламентской деятельности относятся организация деятельности Совета Федерации, порядок формирования палаты, а также вопросы применения института неприкосновенности в отношении членов Совфеда.