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ФСО получит первую партию машин проекта "Кортеж" в 2017 году

Политика
24 мая, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Ведомству будут переданы 14 автомобилей, в том числе лимузин

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, 24 мая

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, 24 мая

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Первая партия автомобилей единой модульной платформы проекта "Кортеж" будет сдана заказчику - Федеральной службе охраны (ФСО) - в текущем году, сообщил на "правительственном часе" в Госдуме министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"В этом году сдается первая серийная партия в количестве 14 единиц Федеральной службе охраны", - сказал он, отметив, что до весны 2018 года заказчик сможет оценить эти автомобили. ФСО будут переданы лимузин, седаны и микроавтобусы.

"С конца следующего года также будет возможность приступать к серийному производству", - сообщил Мантуров.

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