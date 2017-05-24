ФСО получит первую партию машин проекта "Кортеж" в 2017 году

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Первая партия автомобилей единой модульной платформы проекта "Кортеж" будет сдана заказчику - Федеральной службе охраны (ФСО) - в текущем году, сообщил на "правительственном часе" в Госдуме министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"В этом году сдается первая серийная партия в количестве 14 единиц Федеральной службе охраны", - сказал он, отметив, что до весны 2018 года заказчик сможет оценить эти автомобили. ФСО будут переданы лимузин, седаны и микроавтобусы.
"С конца следующего года также будет возможность приступать к серийному производству", - сообщил Мантуров.