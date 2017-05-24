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Матвиенко: оставив Украину без военных субсидий, США решили экономить

Политика
24 мая, 14:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

По ее словам, в этом решении новой администрации США очевидно изменение концептуальных подходов

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. США, отказав Украине в субсидиях на военные расходы, взяли курс на экономию средств и соблюдение национальных интересов. Такое мнение высказала журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя сообщения о решении американской администрации о замене грантов на военную помощь кредитами.

"Прежде всего, в этом обозначен курс новой администрации на изменение подходов по военной поддержке, и за этим просматривается главное: экономить средства и соблюдать национальные интересы. Что из этого получится, мы понаблюдаем, посмотрим", - сказала Матвиенко.

По ее словам, очевидно изменение концептуальных подходов: "не просто поддерживать за счет налогоплательщиков США, а выдавать какие-то займы, а это уже другой подход, и объем таких средств, очевидно, будет существенно уменьшен".

Ранее руководитель административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни подтвердил планы США прекратить безвозмездные военные субсидии Украине, Пакистану, Вьетнаму и ряду других стран. Вместо этого указанным государствам будут предложены кредиты. При этом помощь Израилю, Иордании и Египту американские власти собираются оставить безвозмездной.

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