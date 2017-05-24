Полпред: Карелия за короткий срок совершила прорыв в развитии

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Карелия за короткое время совершила серьезный прорыв в социально-экономическом развитии, считает полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Николай Цуканов.
"Мне сложно сказать, как будет новый руководитель Карелии использовать опыт предыдущего главы Александра Худилайнена. Но решения государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия должны быть выполнены, и мы это контролируем. При этом нельзя отрицать, что за короткое время в Карелии был сделан колоссальный прорыв: построены аэропорт, дороги, появились инвесторы, строится перинатальный центр и президентский кадетский корпус", отрицать это было бы глупо. Пройдет время, и люди оценят, кто был лучше", - сказал Цуканов в интервью ТАСС.
По мнению полпреда, должна существовать преемственность власти. "Нельзя ломать то, что было сделано твоим предшественником - это неправильно. Завершить - да, преумножить - да, предложить свое - да", - подчеркнул он.
В феврале президент России Владимир Путин принял отставку Александра Худилайнена с поста главы Карелии и назначил врио руководителя региона Артура Парфенчикова, который с 2008 года был руководителем Федеральной службы судебных приставов - главным судебным приставом Российской Федерации.