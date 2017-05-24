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Цуканов: из трагедии в метро Петербурга извлечены серьезные выводы

Политика
24 мая, 16:00 UTC+3

Полпред президента в Северо-Западном федеральном округе отметил, что терроризм стал данностью, с которой приходится считаться в современном мире

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Власти извлекли серьезные выводы после теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, сообщил в интервью ТАСС полпред президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Николай Цуканов.

"Серьезные выводы…., они делаются постоянно, когда есть угроза теракта, угроза жизни и безопасности людей. Спецслужбы получая оперативную информацию должны предвосхищать события. Любая даже минимальная угроза, каждый конкретный случай, и уж тем более трагедия в Петербурге, поверьте мне, разбирается на всех уровнях, и на самом высоком, и до нижайшего звена. Учитываются все недоработки, недостатки, каждый момент анализируется без купюр, никто не пытается прикрыться зонтиком, переложить ответственность или отойти в сторону", - сказал он.

Цуканов отметил, что, к сожалению, терроризм стал данностью, с которой приходится считаться в современном мире. "Безусловно, для города и страны теракт в Петербурге - серьезное испытание, большая трагедия. Я хочу поблагодарить за работу все городские службы, которые показали профессионализм на всех этапах работы. Отдельное спасибо жителям города, которые проявили себя с самой лучшей стороны в трудные минуты после теракта", - добавил полпред.

По его мнению, трагедия в Петербурге вновь подняла проблему контроля трудовых мигрантов. Только на Северо-Запад в поисках работы ежегодно приезжают около 2 млн иностранцев, большинство из них - жители азиатских стран, заметил Цуканов.

"Некоторым из них даже удается получить российское гражданство. Как террористу, устроившему трагедию в петербургском метро. Нам понятны их мотивы - они едут в поисках лучшей жизни, но предстоит оценить, какое количество рабочих мигрантов необходимо субъектам округа, жителей каких регионов и стран привлекать, кто и как обеспечивает их проживание, контроль, социальные гарантии. Вот с этим нужно разбираться", - отметил полпред.

Взрыв в метро Петербурга произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими признано 102 человека. В настоящее время по делу арестовано 12 человек. 

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Расследование теракта в метро Петербурга
Страны
Россия
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Цуканов, Николай Николаевич
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