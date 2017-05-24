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Грызлов: в рамках контактной группы по Украине остается неразрешенным ряд вопросов

Политика
24 мая, 18:39 UTC+3 МИНСК 24, мая. /ТАСС

Полпред России в группе заявил, что Киев намеренно запутывает ряд вопросов, например о применении "формулы Штайнмайера" и вопрос об обмене пленных"

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МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. В рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины на сегодняшний день остается неразрешенным ряд важнейших вопросов. Об этом заявил по итогам очередного заседания в Минске полпред РФ в группе Борис Грызлов.

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"Несмотря на громкие заявления политического руководства Украины о приверженности минским соглашениям, Киев намеренно запутывает ряд вопросов, например о применении "формулы Штайнмайера" и вопрос об обмене пленных", - указал он.

Кроме того, по его словам, Украина "открыто и публично наращивает военную группировку на линии разграничения, занимает новые рубежи в "серой зоне", все чаще опасно сближаясь с позициями формирований Донбасса".

"Более полугода Украиной срывается выполнение решения контактной группы о разведении сил и средств в Станице Луганская, что не позволяет реализовать разведение на всей линии разграничения, - напомнил Грызлов. - И это, несмотря на фиксацию СММ ОБСЕ как минимум трех периодов семидневного соблюдения сторонами режима тишины в районе Станицы Луганской. Последний раз такая фиксация была 18 мая 2017 года".

Полпред РФ также напомнил, что закон об амнистии участников конфликта на востоке Украины, как того требуют минские соглашения, президентом Украины не подписан с 2014 года, что не дает возможности реализовать обмен удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех".

"Вместо этого, Киев продолжает навязывать тактику деления удерживаемых лиц на категории и обмена их малыми группами, - продолжал он. - Отмечу, что если украинская сторона так хочет продвинуться в этом вопросе, то, имея значительный, в разы, перевес в числе удерживаемых лиц, она могла бы освободить часть верифицированных лиц в одностороннем порядке, сделав жест доброй воли".

Также вместо реализации пункта 8 комплекса мер о восстановлении экономических связей с Донбассом, выплате пенсии и социальных пособий, украинская сторона продолжает усиление мер экономической блокады Донбасса, указал Грызлов. "Особенно критическим сегодня является вопрос водоснабжения в Луганской области", - сказал он.

По мнению полпреда, наделение отдельных районов Донбасса особым статусом, что является основным вопросом политического урегулирования, Украиной игнорируется до сих пор. "Несмотря на решения лидеров "нормандской четверки" в 2015 и 2016 годах о необходимости введения в действия закона об особом статусе по "формуле Штайнмайера", украинская сторона всеми силами пытается вернуть этот вопрос в нормандский формат, де факто вынося его из минского процесса, - отметил Борис Грызлов. - Хотел бы еще раз призывать украинскую сторону к добросовестному выполнению комплекса мер, напомню, закрепленных резолюцией СБ ООН в феврале 2015 года".

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