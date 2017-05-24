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Депутат: очередные нападки на Поклонскую связаны с желанием самопиара их авторов

Политика
24 мая, 19:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

По словам первого замруководителя фракции "Единая Россия", если подобные обвинения будут повторяться, то их авторы "не избавятся от обращений в отношении них в правоохранительные органы"

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Очередные нападки на депутата Госдумы Наталью Поклонскую связаны только с желанием их авторов пропиариться на ее имени. Об этом заявил ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, возглавляющий в нижней палате внутрифракционную группу единороссов, в которую входит Поклонская.

"Очередные нападки, обвинения Натальи Поклонской категорически не связаны с желанием разоблачить ее. Это связано исключительно с желанием пропиариться на ее имени", - указал Шхагошев, выразив уверенность, что у Поклонской "все в порядке с декларацией".

"Если подобные неподтвержденные обвинения будут повторяться, то те, кто их озвучивает, не избавятся от обращений в отношении них в правоохранительные органы", - подчеркнул он.

В конце прошлой недели Поклонская, возглавляющая комиссию Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. Заместитель гендиректора российского отделения Transparency International Илья Шуманов в ответ на это заявление написал в Facebook, что "хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору".

Ранее ряд СМИ сообщили, что представители партии "Яблоко" отправили запрос в прокуратуру с требованием проверить, почему депутат не указала в своей декларации о доходах сведения о муже и автомобиле.

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Поклонская, Наталья Владимировна
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