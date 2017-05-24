Володин считает, что России необходимо защищать права своих соотечественников на Украине

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия должна защищать права своих соотечественников, которые проживают на Украине. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятое нижней палатой обращение к Парламентской ассамблее ОБСЕ с призывом осудить решение президента Украины о запрете на ее территории популярных российских социальных сетей и интернет-ресурсов.

"Мы должны защищать элементарные права человека на Украине, в других странах, потому что мы входим в европейское сообщество, и наши коллеги по ПА ОБСЕ и другим межпарламентским институтам должны понимать, что происходит - нарушаются фундаментальные права человека", - отметил он.

"Украина - наш сосед, где живут наши соотечественники. Нам важно, чтобы там права граждан сохранялись", - подчеркнул спикер.

В принятом обращении к ПА ОБСЕ депутаты Госдумы призывают осудить "противоправные действия украинских властей и потребовать отмены их решений, нарушающих фундаментальные права и свободы человека". В документе парламентарии осуждают блокировку на территории Украины социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также всех ресурсов интернет-сервисов "Яндекс" и Mail.ru.

"В результате принятия такого решения миллионы пользователей на Украине были лишены возможности свободно общаться и выражать свою позицию, поддерживать трансграничные родственные и профессиональные контакты", - говорится в обращении. Таким образом, констатирует Госдума, "на глазах мирового сообщества продолжается формирование авторитарного государства, основанного на идеях национального превосходства, ксенофобии, межэтнической и межрелигиозной вражды, подавляющего инакомыслие, свободу слова и жестко ограничивающего беспрепятственный доступ к информации".

В обращении указывается, что решение президента Украины также попирает Конституцию этой страны, которой провозглашается, что "каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом по своему выбору".