В МИД РФ назвали чушью заявления нацразведки США о вмешательстве в выборы "по всей Европе"

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ЗАВИДОВО /Тверская область/, 25 мая. /ТАСС/. В Москве считают чушью утверждения директора Национальной разведки США Дэниела Коутса о российском вмешательстве в выборы "по всей Европе". Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских.
"Чушь собачья (утверждения главы Нацразведки США, что РФ вмешивается в выборы "по всей Европе" - прим. ТАСС), если говорить прямо и в лоб, - подчеркнул Крутских в кулуарах международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. - Разведка должна заниматься разведкой, а не лезть и не участвовать во внутренних интригах".
Крутских также выразил надежду, что США сформируют команду для практического разговора по кибербезопасности. "У нас есть понимание, что это (кибербезопасность - прим. ТАСС) приоритетнейшая, важная тема, - отметил дипломат. - На данную тему надо разговаривать. Российская сторона к разговору готова, дело за США, чтобы сформировать соответствующую команду и принять соответствующее политическое решение".
"Думаю, что в конечном итоге администрации США удастся преодолеть внутреннюю оппозицию и сформировать команду для серьезного, практического разговора с нами по этому вопросу, - сказал он в кулуарах международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. - Другого пути просто не может быть".
В ответ на вопрос о недавней кибератаке с использованием вируса WannaCry спецпредставитель президента напомнил о том, что Россия как раз предупреждала, что "и международный криминал, терроризм такие атаки готовят". "Поэтому объединение усилий таких стран, как Россия и США, на почве борьбы с подобными угрозами очень актуально и приоритетно", - подчеркнул Крутских.
Коутс 23 мая на слушаниях в комитете Сената Конгресса по делам ВС заявил, что Россия вмешивается в выборы "по всей Европе". "Россия вмешивалась в наш избирательный процесс... ФРГ сталкивается с тем же, Великобритания сталкивается с тем же, мы видим, что это происходит по всей Европе", - утверждал глава Нацразведки США.