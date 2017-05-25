СК возбудил еще три уголовных дела по новым артобстрелам жителей Донбасса

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил еще три уголовных дела по фактам новых артиллерийских обстрелов жителей юго-востока Украины.

Как сообщила представитель СК Светлана Петренко, "по данным следствия, 18, 20 и 21 мая военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины выполнили заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц министерства обороны Украины, произведя прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями селах Коминтерново и Спартак, а также Петровском районе города Донецка".

"В результате обстрелов четверо мирных жителей получили ранения различной степени тяжести", - добавила она.

"С учетом положений статьи 12 Уголовного кодекса РФ, в соответствии с которыми иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по УК РФ в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, если они не были осуждены в иностранном государстве, возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", - сообщила Петренко.

"Очевидно, что мотивом преступлений украинских военнослужащих как и ранее явилась политическая и идеологическая ненависть, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать обособленные административно-территориальные образования", - добавила представитель СК.

Следственный комитет России продолжает фиксировать преступления против мира и безопасности человечества, которые совершаются в отношении гражданского населения юго-востока Украины. В рамках уголовных дел устанавливаются все лица причастные к их совершению.