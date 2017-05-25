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Бюро ООН по борьбе с терроризмом может возглавить представитель России

Политика
25 мая, 10:36 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 25, мая. /ТАСС

По словам замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова, сейчас решаются вопросы о функциях, численности и объемах финансирования нового департамента

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Олег Сыромолотов

Заместитель министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов

© Артем Коротаев/ТАСС

ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Представитель России может возглавить создаваемую в рамках ООН новую структуру, которая будет заниматься борьбой с терроризмом. Такую вероятность не исключил в беседе с ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов.

По его словам, в настоящее время прорабатываются вопросы, связанные с определением функций, численности и объемов финансирования нового департамента, а также осуществлением взаимодействия с другими структурами ООН, включая информирование Совета Безопасности ООН. "Сейчас над этим работают юристы, - отметил он. - Пост главы вроде бы будет за россиянином".

"Создание новой структуры является велением времени, - подчеркнул Сыромолотов. - За последние годы угроза террора сильно возросла. Теракты совершаются чуть ли не ежедневно, а террористы даже пытаются создать собственное государство".

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Персоны
Сыромолотов, Олег Владимирович
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