Бюро ООН по борьбе с терроризмом может возглавить представитель России

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ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Представитель России может возглавить создаваемую в рамках ООН новую структуру, которая будет заниматься борьбой с терроризмом. Такую вероятность не исключил в беседе с ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов.
По его словам, в настоящее время прорабатываются вопросы, связанные с определением функций, численности и объемов финансирования нового департамента, а также осуществлением взаимодействия с другими структурами ООН, включая информирование Совета Безопасности ООН. "Сейчас над этим работают юристы, - отметил он. - Пост главы вроде бы будет за россиянином".
"Создание новой структуры является велением времени, - подчеркнул Сыромолотов. - За последние годы угроза террора сильно возросла. Теракты совершаются чуть ли не ежедневно, а террористы даже пытаются создать собственное государство".