В МИД РФ заявили о необходимости единых правил поведения стран в интернете

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ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Снять взаимные обвинения в нарушениях кибербезопасности можно, если будут приняты единые правила ответственного поведения стран в интернете. Такое мнение выразил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов.
"Информационная безопасность сейчас самая сложная тема, - отметил он. - Для того, чтобы не было обвинений во вмешательстве в выборы и т. п., нужны единые правила ответственного поведения стран в интернете, которые все будут соблюдать. У каждой страны должен быть национальный суверенитет, но в международном киберпространстве надлежит соблюдать те правила, которые будут установлены".
В связи с этим замглавы МИД РФ привлек внимание к российскому проекту Конвенции о сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности, который был представлен в среду на проходящей в Вене сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. По его словам, этот документ содержит основные принципы, на которых должна строиться борьба с киберпреступностью.
Коснувшись недавних вирусных атак в интернете, Сыромолотов обратил внимание на то, что от действий хакеров существенно страдает частный бизнес. "Крупные банки и компании несут многомиллиардные убытки и заинтересованы в борьбе с хакерством, - сказал он. - Возможно, в будущем это поможет решению проблемы, ведь бизнес на фоне больших финансовых потерь вполне может потребовать от правительств принять меры".