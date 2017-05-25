Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В МИД РФ заявили о необходимости единых правил поведения стран в интернете

Политика
25 мая, 10:42 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 25, мая. /ТАСС

В дипведомстве отметили, что у каждой страны должен быть национальный суверенитет, но в международном киберпространстве необходимо соблюдать те правила, которые будут установлены

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Снять взаимные обвинения в нарушениях кибербезопасности можно, если будут приняты единые правила ответственного поведения стран в интернете. Такое мнение выразил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов.

"Информационная безопасность сейчас самая сложная тема, - отметил он. - Для того, чтобы не было обвинений во вмешательстве в выборы и т. п., нужны единые правила ответственного поведения стран в интернете, которые все будут соблюдать. У каждой страны должен быть национальный суверенитет, но в международном киберпространстве надлежит соблюдать те правила, которые будут установлены".

В связи с этим замглавы МИД РФ привлек внимание к российскому проекту Конвенции о сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности, который был представлен в среду на проходящей в Вене сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. По его словам, этот документ содержит основные принципы, на которых должна строиться борьба с киберпреступностью.

Коснувшись недавних вирусных атак в интернете, Сыромолотов обратил внимание на то, что от действий хакеров существенно страдает частный бизнес. "Крупные банки и компании несут многомиллиардные убытки и заинтересованы в борьбе с хакерством, - сказал он. - Возможно, в будущем это поможет решению проблемы, ведь бизнес на фоне больших финансовых потерь вполне может потребовать от правительств принять меры".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Тихоокеанский флот России
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
2
Лондон прекратил предоставлять США данные о расследовании теракта в Манчестере
3
Politico: Керри призвал американских студентов учить русский язык
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
6
В Москве и области ожидается дождливая, но теплая погода
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама