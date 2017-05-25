Клинцевич: за словами Трампа о санкциях в отношении РФ за Крым ничего не последует

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что идея президента США Дональда Трампа привлечь Россию к ответственности за действия в Крыму напоминает дежурную американскую улыбку, за которой ничего не последует. Такое мнение он высказал журналистам.
Накануне в ходе своего визита в Италию Трамп провел встречу с руководством страны, в ходе которой подтвердил "трансатлантическое единство" по вопросу привлечения России к ответственности "за ее действия в Крыму и на востоке Украины".
"Заверения Дональда Трампа о поддержке США Европы в том, что "Россию нужно призвать к ответу за действия в Крыму и на востоке Украины", напоминают мне дежурную улыбку американского джентльмена, которая его ни к чему не обязывает. Президент США просто произнес принятые в таких случаях в европейских кабинетах "протокольные" слова. Никаких действий за ними не последует", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.
Как пояснил сенатор, приняв решение прекратить Украине бесплатную военную помощь, США дали ясно понять, что у них сегодня другие приоритеты. "Да и Европа, замечу, в этом смысле далеко не едина", - считает Клинцевич.