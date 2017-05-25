Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клинцевич: за словами Трампа о санкциях в отношении РФ за Крым ничего не последует

Политика
25 мая, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Накануне Трамп подтвердил "трансатлантическое единство" по вопросу привлечения России к ответственности "за ее действия в Крыму и на востоке Украины"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что идея президента США Дональда Трампа привлечь Россию к ответственности за действия в Крыму напоминает дежурную американскую улыбку, за которой ничего не последует. Такое мнение он высказал журналистам.

Накануне в ходе своего визита в Италию Трамп провел встречу с руководством страны, в ходе которой подтвердил "трансатлантическое единство" по вопросу привлечения России к ответственности "за ее действия в Крыму и на востоке Украины".

"Заверения Дональда Трампа о поддержке США Европы в том, что "Россию нужно призвать к ответу за действия в Крыму и на востоке Украины", напоминают мне дежурную улыбку американского джентльмена, которая его ни к чему не обязывает. Президент США просто произнес принятые в таких случаях в европейских кабинетах "протокольные" слова. Никаких действий за ними не последует", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Как пояснил сенатор, приняв решение прекратить Украине бесплатную военную помощь, США дали ясно понять, что у них сегодня другие приоритеты. "Да и Европа, замечу, в этом смысле далеко не едина", - считает Клинцевич.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Ситуация в Крыму Санкции в отношении России
Страны
США Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Тихоокеанский флот России
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Таиланде на пляжах острова Пхукет вновь появились ядовитые физалии
2
В Минеральных Водах эвакуируют население из-за подъема уровня воды
3
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
4
ОПЕК обсудит в ноябре дальнейшее продление сокращения добычи нефти
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
7
Концепция индивидуального пенсионного капитала внесена в правительство
Темы дня
Загрузка...
Реклама