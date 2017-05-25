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Путин выразил готовность РФ к дальнейшему наращиванию сотрудничества со странами Африки

Политика
25 мая, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Президент РФ также отметил дружественный и партнерский характер отношений между Россией и африканскими странами

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил глав государств и правительств африканских стран с Днем Африки. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Эта важная дата знаменует победу народов вашего континента в борьбе за свободу и независимость, их стремление к единству во имя мира, стабильности и устойчивого развития. Африканские государства добились весьма значительных успехов на пути социально-экономического, научно-технического и культурного развития, играют все более весомую роль в построении справедливого и демократического многополярного мироустройства. Россия высоко оценивает конструктивные усилия Африканского союза и других региональных объединений Африки в урегулировании локальных конфликтов и кризисов, ускорении интеграционных процессов на континенте", - говорится, в частности, в телеграмме.

"Хотел бы подтвердить готовность к дальнейшему наращиванию многоплановых и взаимовыгодных связей, а также продолжению участия России в различных программах и проектах содействия Африке, реализуемых по линии ООН, Группы двадцати и БРИКС", - добавил Путин, отметив дружественный, партнерский характер отношений между Россией и африканскими странами.

"Желаю вам здоровья и успехов в государственной деятельности, а народам Африки - мира и благополучия", - заключил Путин.

25 мая ежегодно отмечается День Африки (День освобождения Африки). В этот день в 1963 году на первой конференции правительств африканских стран в Аддис-Абебе (Эфиопия) главами 32 государств было провозглашено создание Организации африканского единства (ОАЕ). Процесс региональной интеграции в Африке был продолжен преобразованием в 2002 году ОАЕ в Африканский союз (АС).

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