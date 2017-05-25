Депутаты ЯНАО поддержали законопроект о лишении мандатов за пропуск заседаний более 3 раз

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли в первом чтении поправки в региональный закон о статусе депутата, которые предлагают лишать народных избранников мандата за пропуск заседаний более трех раз в год без уважительной причины. Об этом сообщили в пресс- службе парламента.
"Сегодня в ходе заседания Законодательного собрания автономного округа депутаты приняли в первом чтении поправки в региональный закон "О статусе депутата Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа". Изменения устанавливают ответственность депутата за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. Введена норма, позволяющая досрочно прекращать полномочия депутата в случае его отсутствия на заседаниях без уважительной причины более трех раз в течение календарного года", - отметили там.
Под уважительной причиной при этом понимается документально подтвержденный факт временной нетрудоспособности, отпуска, служебной командировки, а также обстоятельства непреодолимой силы, например природно-климатические факторы, препятствующие прибытию депутата на заседание.
"Причины пропуска депутатом заседания будут проверяться комиссией, и, в случае установления неуважительной причины отсутствия, фракция, в которой состоит депутат, или комитет, членом которого он является, смогут вносить на рассмотрение Законодательного собрания автономного округа вопрос о принятии в отношении депутата мер воздействия: оглашение результатов комиссии на заседании парламента, опубликование в средствах массовой информации и досрочное прекращение полномочий", - пояснил председатель комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям парламента Сергей Харючи.
Поправки в первом чтении приняты депутатами единогласно. "Депутат должен нести ответственность за неисполнение своих обязанностей, но главный вершитель судеб депутатской деятельности все-таки избиратель, а не комиссия или комитет", - прокомментировал депутат Валерий Степанченко.
В мае 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий лишать депутатов Госдумы мандатов за 30 дней прогулов и утрату связей с избирателями.