Рогозин: Росгвардия должна быть вооружена до зубов

КРАСНОАРМЕЙСК /Московская область/, 25 мая. /ТАСС/. Росгвардия должна быть "вооружена до зубов" для того, чтобы противостоять различным угрозам, в том числе террористическим. Такое мнение высказал вице-премьер Дмитрий Рогозин на форуме "День передовых технологий правоохранительных органов".

"Нужно не только оснастить, но и дать необходимые средства для Росгвардии, чтобы лучшие из лучших стали служить именно в Росгвардии, потому что это, считайте, самое воюющее военное подразделение, которое решает задачи внутри страны в условиях нарастания террористической угрозы, - сказал вице-премьер. "Росгвардия должна быть вооружена до зубов, и не просто до зубов, но самым высококачественным вооружением, прежде всего нелетальными средствами вооружения, которые позволят решать задачи, связанные с противодействием внутренним угрозам без применения жесткой силы", - добавил он.

По оценке вице-премьера, это непростая задача, однако российский оборонный комплекс демонстрирует большой интерес. При этом зампред правительства подчеркнул, что ему особо импонирует то, что акцент идет на выбор наилучших средств боевой экипировки для военнослужащих. "Здесь прежде всего должна быть забота о конкретных военнослужащих", - сказал он.

Силовым структурам необходимы новые средства вооружения, чтобы противостоять терроризму, уровень которого не становится ниже. Об этом сообщил журналистам директор Росгвардии Виктор Золотов.

"Сегодня, к сожалению, уровень криминальной, террористической опасности не становится ниже. Это мы видим на примере последних трагических событий, и, в связи с этим, силовым структурам необходимы новые технологические средства - средства защиты, техника, вооружение. Для того, чтобы представить в полном объеме и ассортименте свою продукцию, нами была организована эта экспозиция передовых технологий совместно с МВД под патронажем коллегии военно-промышленной комиссии", - сказал он на открытии выставки "День передовых технологий правоохранительных органов", которая проходит в подмосковном Красноармейске на территории НИИ "Геодезия".

На форуме аккредитованы ведущие отечественные предприятия, работающие по государственному оборонному заказу в интересах Росгвардии и других силовых структур. Например, это концерн "Калашников", ростовский и казанский оптико-механические заводы, "Автоваз", "Камаз", "Урал" и другие.

Перспективные отечественные разработки будут представлены 25 и 26 мая.

25 мая на полигоне НИИ "Геодезия" в подмосковном Красноармейске проходит "День передовых технологий правоохранительных органов", на котором Росгвардия и МВД опробуют новую технику и вооружения. Как сообщил начальник Главного управления подготовки войск Росгвардии Юрий Бабкин, "по итогам выставки наиболее перспективные образцы будут отобраны для апробации в войсках. После того как специалисты Росгвардии оценят качество предлагаемой продукции, она поступит на вооружение в ведомство".

27 мая состоится открытый показ большинства выставочных образцов, в том числе демонстрация их боевых возможностей.