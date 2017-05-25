Бабич: отставка главы Нижнего Новгорода стала следствием антикоррупционных проверок

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УЛЬЯНОВСК, 25 мая. /ТАСС/. Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич считает, что уход Ивана Карнилина с поста главы Нижнего Новгорода стал закономерным в рамках общей антикоррупционной работы и проверки зарубежных активов чиновников в ПФО.
"Что касается Карнилина, то на прошлой неделе мы подводили итоги антикоррупционной работы в округе за 2015-2016 годы, и я приведу только несколько цифр: за это время, включая I квартал 2017 года, по основаниям, связанным с нарушениями антикоррупционного законодательства, уволено около 323 государственных и муниципальных служащих, и сложили полномочия досрочно 228 депутатов, двое из них - депутаты региональных Законодательных собраний, и соответственно 226 муниципальных депутатов. Карнилин - один из них", - сказал журналистам Бабич, комментируя отставку Карнилина.
По словам Бабича, проверялись в том числе и зарубежные активы чиновников.
"Проверка зарубежных активов, как правило, занимает около года. Это системная и серьезная работа Генеральной прокуратуры, финансовой разведки, налоговой службы, правоохранительных органов. Важно не только установить факт наличия зарубежных активов, но и доказать, документально зафиксировать, получить необходимые документы из Интерпола, других международных организаций - на это требуется время, поэтому, собственно, та работа, которая была проведена, дала результат. Уход Карнилина с должности главы города стал закономерным", - пояснил Бабич, отвечая на вопрос ТАСС.
Полпред президента в ПФО также подчеркнул, что власть поддерживает желание губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева навести порядок в городе. "Давно надо было этим заняться", - отметил полпред.
Ранее сообщалось, что 24 мая депутаты городской думы Нижнего Новгорода приняли отставку главы города Ивана Карнилина. Сессия городского парламента рассмотрела его заявление о досрочном прекращении полномочий.