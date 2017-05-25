РФ готова внести в ООН резолюцию о международной информационной безопасности

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 25 мая. /ТАСС/. Россия готова совместно с заинтересованными странами внести в ООН резолюцию, которая предусматривала бы нормы и принципы государств в информационном пространстве. Об этом заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Россия рассматривает возможность внесения совместно со всеми заинтересованными странами на рассмотрение в Генассамблее ООН новой коллективной резолюции по международной информбезопасности. В ней могли бы быть сформулированы нормы и принципы поведения государств в информационном пространстве, а также конкретные положения по механизму переговоров в рамках ООН по этой тематике", - сказал Патрушев.

Как рассказал Патрушев, участники прошедшей в Завидове Восьмой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, отметили, что ни одна страна мира не может считать себя защищенной от угроз в этой сфере. "Заявлено о недопущении использования информационно-коммуникационных технологий для достижения военно-политических целей. Сообщалось о необходимости выработки под эгидой ООН правил ответственного поведения государств в информационном пространстве", - сказал секретарь Совбеза.

По его словам, Россия, "как и большинство стран мира твердо стоит за суверенитет в области международной информационной безопасности, за равный доступ всех государств к управлению интернетом, за обеспечение основополагающего принципа ООН о недопустимости вмешательства во внутренние дела других государств". Патрушев заключил, что РФ готова закрепить все эти важнейшие постулаты в международной правовой форме.