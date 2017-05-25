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Лавров и Шойгу 29 мая посетят Египет

Политика
25 мая, 14:43 UTC+3

Запланирована встреча с президентом страны

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу посетят Каир 29 мая, запланированы консультации в формате "два плюс два", а также встреча с президентом Египта.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они проведут раздельные переговоры с министром иностранных дел Египта и министром обороны страны, а также консультации в формате "два плюс два", - сказала дипломат. - Планируется встреча министров с президентом Египта".

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Шойгу, Сергей Кужугетович Захарова, Мария Владимировна
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